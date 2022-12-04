Хоккеисту «Торпедо» шайбой разбили голову после броска одноклубника в матче с «Сибирью»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и нижегородским «Торпедо». Идёт первый период — счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.
В самом начале матча произошёл ужасный эпизод. Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин броском шайбы попал в голову своему одноклубнику Денису Яну, который упал на лёд. Несколько секунд хоккеист провёл лежа на льду без движения. Срочно была вызвана медицинская помощь с носилками, но игрок сумел прийти в себя и покинул лёд с помощью партнёров. На льду образовалась лужа крови.
кадр трансляции
Как сообщает пресс-служба «Сибири», хоккеист не нуждается в госпитализации и обойдётся медицинской помощью, оказанной на арене. Хоккеисту наложат швы.
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