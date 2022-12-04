Овечкин подарил клюшку юному болельщику «Калгари», подготовившему специальный плакат

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативными баллами не отметился, проведя свой 1300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Сразу после окончании матча россиянин подарил свою клюшку юному болельщику на трибунах с плакатом.

«Ови, ты номер 8, я номер 26. 2+6 =8. Мы оба великие! » — говорится в сообщении на плакате.

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Фото: кадр трансляции

Напомним, Овечкин вышел на третье место по сыгранным матчам среди российских игроков. Так же россиянин повторил рекорд Майка Модано по сыгранным матчам за клуб, задрафтовавший хоккеиста под первым номером.