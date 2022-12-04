Кадейкин забил «Барысу» эффектным броском под перекладину. Судьи не сразу увидели гол
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Закончился первый период, счёт в матче 1:0 в пользу гостей.
На 13-й минуте матча нападающий «Салавата» Александр Кадейкин мощным броском под перекладину ворот открыл счёт в матче при игре в большинстве. Примечательно, что судьи поначалу не зафиксировали взятие ворот, так как шайба попала во внутреннюю перекладину ворот и вылетела в поле. Лишь спустя несколько секунд последовал свисток и арбитры матча после видеопросмотра установили взятие ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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