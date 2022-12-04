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Голкипер «Трактора» Мельничук в третий раз за пять игр заменён по ходу матча

Голкипер «Трактора» Мельничук в третий раз за пять игр заменён по ходу матча
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Трактором». После второго периода счёт в матче 4:1 в пользу хозяев.

Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук был заменён на 38-й минуте матча после четырёх пропущенных шайб. Это уже третья замена голкипера по ходу матча за пять сыгранных встреч. Ранее Мельничука заменяли в матчах с «Сочи» и «Витязем».

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Грицюк (Чистяков, Толчинский) – 16:21 (5x4)   1:1 Бурдасов (Хэмилтон, Бывальцев) – 19:16 (5x4)   2:1 Дедунов (Михайлов) – 25:20 (5x5)   3:1 Буше (Ярош, Ткачёв) – 36:54 (5x4)   4:1 Грицюк (Толчинский, Беляков) – 37:58 (5x5)   5:1 Буше (Найт) – 40:40 (5x4)

Напомним, Мельничук перешёл в челябинский клуб 21 октября на правах аренды из ХК «Сочи».

Отметим, что Мельничук в прошлом сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В сезоне-2021/2022 Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.

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