Голкипер «Трактора» Мельничук в третий раз за пять игр заменён по ходу матча

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Трактором». После второго периода счёт в матче 4:1 в пользу хозяев.
Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук был заменён на 38-й минуте матча после четырёх пропущенных шайб. Это уже третья замена голкипера по ходу матча за пять сыгранных встреч. Ранее Мельничука заменяли в матчах с «Сочи» и «Витязем».
Напомним, Мельничук перешёл в челябинский клуб 21 октября на правах аренды из ХК «Сочи».
Отметим, что Мельничук в прошлом сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В сезоне-2021/2022 Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.
- 4 декабря 2022
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