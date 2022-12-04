Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв в овертайме «Торпедо»

«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв в овертайме «Торпедо»
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и нижегородским «Торпедо». В упорном матче победу в овертайме одержали сибиряки со счётом 3:2.

За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Никита Сетдиков и Валентин Пьянов. За «Торпедо» отличались Николай Коваленко и Кирилл Воронин. Отметим, что гостям удалось отыграться на последней минуте матча при игре с пустыми воротами. Однако уже на восьмой секунде овертайма победную шайбу забросил Александр Шаров. В самом начале матча произошёл эпизод со страшной травмой нападающего «Торпедо» Дениса Яна, которому шайба попала в голову после броска одноклубника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Сетдиков (Чайковски, Шашков) – 03:05 (5x5)   1:1 Коваленко (Гончарук, Кручинин) – 09:30 (5x4)   2:1 Пьянов – 51:43 (5x5)   2:2 Воронин (Коваленко, Федотов) – 59:22 (5x5)   3:2 Шаров (Пьянов) – 60:08 (3x3)

Новосибирская команда одержала третью победу подряд. В следующем матче 6 декабря «Сибирь» примет на своём льду «Трактор». «Торпедо» уступило во втором матче кряду и 7 декабря встретится на выезде с ЦСКА.

Новость по теме
Хоккеисту «Торпедо» шайбой разбили голову после броска одноклубника в матче с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022