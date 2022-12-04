«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв в овертайме «Торпедо»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и нижегородским «Торпедо». В упорном матче победу в овертайме одержали сибиряки со счётом 3:2.
За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Никита Сетдиков и Валентин Пьянов. За «Торпедо» отличались Николай Коваленко и Кирилл Воронин. Отметим, что гостям удалось отыграться на последней минуте матча при игре с пустыми воротами. Однако уже на восьмой секунде овертайма победную шайбу забросил Александр Шаров. В самом начале матча произошёл эпизод со страшной травмой нападающего «Торпедо» Дениса Яна, которому шайба попала в голову после броска одноклубника.
Новосибирская команда одержала третью победу подряд. В следующем матче 6 декабря «Сибирь» примет на своём льду «Трактор». «Торпедо» уступило во втором матче кряду и 7 декабря встретится на выезде с ЦСКА.
- 4 декабря 2022
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