«Надо собраться, чтобы тебя не убили». Мирошниченко — о дебюте в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своём дебюте в матче с «Трактором» (5:1).
«Дебют супер. Думаю, были у меня хорошие смены — только не очень много. Но так мне понравилось. Нервничал не особо сильно, готовился к этому матчу очень много, да и выходить играть не впервой — это моя работа. Я не очень сильно переживал.
Столкновение с Дедуновым? Ехал на смену, а Паша бежал загонять, я не увидел, и получилось так — силовой. Есть ли для меня разница, кого хитрость? Конечно, нет. На площадке особо не смотришь, кто бежит против тебя. Надо только собраться, чтобы тебя не убили там.
Долгожданное событие, и семья ждала. Все переживают и поздравили все. В интернете не только близкие, но и фанаты, болельщики», — передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
После победы омичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками в активе.
- 4 декабря 2022
-
17:30
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
16:57
-
16:43
-
16:26
-
16:15
-
16:13
-
15:51
-
15:40
-
15:09
-
14:38
-
14:23
-
14:12
-
13:48
-
13:25
-
13:03
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
11:40
-
11:21
-
10:54
-
10:36
-
10:25
-
10:13
-
09:49
-
09:36
-
09:08
-
08:55
-
08:40
-
08:16
-
07:56