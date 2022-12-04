«Надо собраться, чтобы тебя не убили». Мирошниченко — о дебюте в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своём дебюте в матче с «Трактором» (5:1).

«Дебют супер. Думаю, были у меня хорошие смены — только не очень много. Но так мне понравилось. Нервничал не особо сильно, готовился к этому матчу очень много, да и выходить играть не впервой — это моя работа. Я не очень сильно переживал.

Столкновение с Дедуновым? Ехал на смену, а Паша бежал загонять, я не увидел, и получилось так — силовой. Есть ли для меня разница, кого хитрость? Конечно, нет. На площадке особо не смотришь, кто бежит против тебя. Надо только собраться, чтобы тебя не убили там.

Долгожданное событие, и семья ждала. Все переживают и поздравили все. В интернете не только близкие, но и фанаты, болельщики», — передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

После победы омичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками в активе.