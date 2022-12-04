Мартемьянов — о победе над «Торпедо»: думаю, всевышний вознаградил «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победы над «Торпедо» (3:2 ОТ).



«Безобразно начали игру — три удаления подряд сломали всё то, о чём договаривались. Соперник владел преимуществом, поймал игру и забил нам гол. В перерыве с парнями побеседовали очень крепенько, нашли в себе эмоции. Второй и третий период провели на хорошем уровне и в обороне, и в атаке. Было достаточно бросков, хороших построений, выходов из зоны — очень простых, но эффективных. Когда повели в счёте, играли уже по результату. Но соперник забил хороший гол с пятака. То, что мы перестроились во втором и третьем периодах — думаю, всевышний вознаградил команду. Парни шли до конца и хотели выиграть сегодня.



В чём причина плохого начала? После «Ак Барса» парни были выжаты эмоционально. Чувствовалось, что немножко не хватало эмоций. Но перезагрузились, сконцентрировались на этот матч.



Удаления «Торпедо» встряхнули команду? Не удаления встряхнули, а команда встряхнулась. Больше уверенности, эмоционально команда добавила. Считаю, что провели неплохие два периода.



Игорь Ларионов ставит НХЛовский хоккей? Думаю, в последние годы многое перешло из-за океана. И парни, которые уезжали, вернулись и тренерами работают, прививают активную игру. Думаю, Ларионов больше советского хоккея прививает. Чувствуется быстрая игра в пас, хорошее открывание, все ребята работают на своих местах. Своеобразная команда со своим почерком. Если она идёт вверху — значит, всё правильно работает.



Овчинников вышел в первом звене? Дима сегодня провёл хорошую игру. Он и давал импульс в атаке, и отрабатывал назад. Он молодец, последние матчи проводит на очень достойном уровне. Возможно, на следующую игру останется в этом сочетании.



Когда ждать Основина? Возможно, в следующем матче.



Какое решение принято по Антону Шенфельду? По хоккейным законам он отбыл в Высшую лигу к нашим партнёрам — в Новокузнецк. Там будет играть, а потом приедет и будем решать. Пока ясности никакой нет. Как будет — так будет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.