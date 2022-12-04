Кудашов – о поражении от «Ак Барса»: «Динамо» смазало концовку. Но расстраиваться некогда

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«Думаю, игра понравилась всем. Большую часть времени её контролировали, но концовку, конечно, смазали. Идём дальше, матчи идут через день, расстраиваться некогда. Удаления – это не психологический, а физический фактор. Любое удаление – физическое действие, зацепы, подножки и так далее. Принципиален ли матч против Юрия Бабенко? Если взять все команды в лиге, то против кого-то играл, против кого-то тренировал. Так что не было никакой принципиальности.



Мы готовились к своей игре. Понимаете, в лиге много очень похожих команд, отличаются только нюансы. Поэтому мы всегда концентрируемся только на себе», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.