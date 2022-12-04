Р. Ротенберг – о Подъяпольском: вспомним Коскинена, который проиграл первые 5 матчей в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Куньлунем» (4:3 Б) оценил игру своих подопечных.

«Идёт тренировочный процесс, мы отрабатываем вещи, которые нужны, чтобы побеждать. Где-то мы нагружаем команду, такие игры – это бесценный опыт, они дают пищу для размышлений. Сегодня проверяли игроков – новичков, ребят, которые не играли на уровне КХЛ. Есть пища для размышлений и для выбора состава на следующую игру.

Включаться с 0:3? Это хоккей, надо отдать должное сопернику, у них хорошие канадские игроки, которые играют эффектно и эффективно. Показали нам пример, как играть в большинстве, нанесли 10 бросков в одном большинстве. Нам надо брать это на вооружение. Хоккей не прощает расслабления, здесь лишний пас не нужен. Когда внесли изменения в состав, это сработало. Радует правильная реакция команды.

Зоркин – игрок нашей системы, мы много вместе работали. Он получил бесценный опыт, играл очень много, большинство, меньшинство, был лидером команды. Сегодня он здорово вошёл. Летел накануне, мало спал. Молодец, вышел, проявил характер. Он может играть ещё лучше, но благодарны, что он к нам приехал, проявил характер, завёл команду. И подрался, по-мужски сыграл, выполнил установку.

Подъяпольский? Вратаря вообще не стоит винить в пропущенных голах, это вина всей команды. Тяжёлые броски, хорошие праворукие исполнители, добивания, отскоки. Это больше вопросы к полевым игрокам. Сменили вратаря, чтобы завести команду, достучаться до игроков, вытащить эмоции. К Владу нет вопросов, он молодец, сильный вратарь и важная часть команды. Хочу напомнить, как в своё время к нам пришёл Микко Коскинен. Он проиграл пять первых матчей, потому что нужно время для адаптации. И мы знаем, как здорово Коскинен играл за нас потом. Очень рады, что Влад с нами, у него хорошая психология, это командный парень. Его вины здесь нет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с московским «Динамо».