Айрленд — после поражения от СКА: хотелось бы побольше возможностей поиграть в большинстве

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд рассказал о поражении от СКА (3:4 Б) и посетовал на малое количество игры в большинстве у своих подопечных.

«Сегодня ребята вышли заряженными, горжусь ими. Повели 3:0 против сильного соперника. Хотелось бы вести с большим преимуществом и удержать его. Но в третьем периоде инициатива стала от нас ускользать, однако мы хорошо бились против такой сильной команды. Горжусь ребятами, они хорошо отреагировали на мои комментарии после предыдущего матча. Мы показали, что способны играть с топ-клубами. Сегодня, несмотря на пропущенные шайбы, мы здорово играли все 65 с лишним минут.

Наш вратарь сыграл здорово, порадовала интенсивность и вовлеченность команды, хорошо отработали спецбригады. Было бы хорошо, если бы нам предоставляли больше возможностей поиграть в большинстве. Мы много работаем над этим компонентом, но у нас недостаточно большинства.

Тяжело проигрывать в мастер-шоу, но ребята сегодня сделали много хорошего. Надеюсь, это поможет нам прогрессировать дальше. Сейчас самое важное – возвращение травмированных -Паркера Фу, Ловерде, Челиоса, это важные игроки для нас. Когда они вернутся, это нас взбодрит», — передаёт слова Айрленда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.