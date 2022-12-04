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Главный тренер «Автомобилиста»: хорошая командная победа, все звенья справились с работой

Главный тренер «Автомобилиста»: хорошая командная победа, все звенья справились с работой
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог игры с «Металлургом» (2:1) и оценил игру форварда клуба — Даниила Тарасова.

«Понимали, что игра за четыре очка, хороший соперник. Равные звенья у соперника. Не очень хорошее начало, пропустили курьёзный гол, хотя в первом периоде потом были моменты. Второй период – качельный. Матссон здорово подтащил, оставил в игре. В третьем периоде ключевой момент – выстояли в меньшинстве пять минут. Хорошая командная победа, все звенья справились с той работой, которую они должны делать.

Доволен ли Тарасовым? Знали, что он до этого играл в «Динамо», приносил пользу команде. Сегодня у него была одна из лучших игр, но я думаю, что это не предел — он может и ещё лучше. Дай бог, чтобы он продолжал приносить пользу команде», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

После победы клуб из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

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