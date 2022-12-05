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«Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду, у Барабанова – «-2»

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду, у Барабанова – «-2»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Уже на 10-й минуте Тейдж Томпсон открыл счёт за хозяев. Через четыре минуты Ник Бонино сравнял счёт. А ещё через три минуты гости вышли вперёд после точного выстрела Кевина Лабанка. На 21-й минуте Джон-Джейсон опять сделал счёт равным. Через четыре минуты забил и Скиннер. На 34-й минуте отличился за хозяев и Джек Куинн.

Третий период тоже был богат на голы. На 52-й минуте Куинн оформил дубль, а спустя 30 секунд Оскар Линдблом отыграл один гол. Итоговый счёт на табло установил Алекс Так на 57-й минуте.

Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал, а у Александра Барабанова показатель эффективности «-2». Оба играли ха команду гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2022, понедельник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Томпсон (Далин, Козенс) – 09:19 (5x4)   1:1 Бонино (Канин, Карлссон) – 13:40 (5x5)   1:2 Лабанк (Беннинг, Ньето) – 16:18 (5x4)   2:2 Петерка (Козенс) – 20:16 (5x5)   3:2 Скиннер (Йокихарью) – 24:21 (5x5)   4:2 Куинн (Олофссон, Далин) – 33:45 (5x4)   5:2 Куинн (Козенс) – 51:23 (5x5)   5:3 Линдблом (Гаджович, Власик) – 51:52 (5x5)   6:3 Так (Скиннер, Томпсон) – 56:37 (en)
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