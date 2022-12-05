«Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду, у Барабанова – «-2»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Уже на 10-й минуте Тейдж Томпсон открыл счёт за хозяев. Через четыре минуты Ник Бонино сравнял счёт. А ещё через три минуты гости вышли вперёд после точного выстрела Кевина Лабанка. На 21-й минуте Джон-Джейсон опять сделал счёт равным. Через четыре минуты забил и Скиннер. На 34-й минуте отличился за хозяев и Джек Куинн.
Третий период тоже был богат на голы. На 52-й минуте Куинн оформил дубль, а спустя 30 секунд Оскар Линдблом отыграл один гол. Итоговый счёт на табло установил Алекс Так на 57-й минуте.
Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал, а у Александра Барабанова показатель эффективности «-2». Оба играли ха команду гостей.
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