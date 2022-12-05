Капризов реализовал четвёртый буллит подряд в нынешнем сезоне НХЛ. Видео

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей в серии буллитов — 6:5.



Российский нападающий победителей Кирилл Капризов сумел реализовать буллит четвёртый раз в текущем сезоне.



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Капризов в этой встрече повторил сразу два рекорда клуба. 25-летний россиянин набирает очки в 12-м матче подряд. Он повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Ранее в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.



Также этот матч стал шестым подряд, в котором забивал Капризов. Это повторение рекорда клуба, установленного Нино Нидеррайтером в 2017 году и Брайаном Ролстоном в 2008 году.