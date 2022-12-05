Убойный силовой приём защитника «Баффало» Далина на форварде «Сан-Хосе» Ньето
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Сегодня ночью в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» на своём льду уверенно переиграл «Сан-Хосе Шаркс» (6:3).
Матч запомнился жёстким силовым приёмом, который применил шведский защитник «Баффало» Расмус Далин против нападающего «акул» Мэтта Ньето.
Помимо этого хита, на счету Далина в этом матче 2 (0+2) набранных очка. У пострадавшего Ньето одна результативная передача. Героем встречи стал нападающий «Баффало» Джек Куинн, отметившийся двумя заброшенными шайбами.
«Сэйбрз» с 23 очками в 27 играх занимают седьмое место в таблице Атлантического дивизиона. «Сан-Хосе» находится на аналогичной позиции в Тихоокеанском дивизионе, набрав 20 очков в 28 матчах.
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