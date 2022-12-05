Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила имена главных героев завершившегося игрового дня.
Первой звездой признан нападающий «Далласа» Роопе Хинц, который стал автором хет-трика и голевой передачи в ворота «Миннесоты» (5:6 Б).
Второй звездой стал российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. который оформил шат-аут в матче с «Чикаго» (3:0), отразив 21 бросок по своим воротам.
Звание третьей звезды досталось форварду «Баффало» Джеку Куинну, сделавшему дубль в ворота «Сан-Хосе» (6:3).
Напомним, благодаря своему «сухарю» Варламов поднялся на третье место по количеству матчей «на ноль» в истории НХЛ среди российских голкиперов. Он оставил свои ворота в неприкосновенности в 37 матчах в сильнейшей лиге мира.
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