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КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели

КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков минувшей недели.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Юхан Маттссон («Автомобилист»), который одержал две победы в двух матчах при 98,18% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 0,50.

Лучшим защитником во второй раз в карьере и в текущем сезоне признан Александр Никишин (СКА), набравший пять (3+2) очков в трёх матчах недели при показателе полезности «+5», двух силовых приёмах и 10 заблокированных бросках. Защитник отметился победными шайбами в матчах с «Сочи» и «Северсталью».

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Андрей Светлаков (ЦСКА), набравший пять (4+1) очков в четырёх матчах недели при полезности «+5», восьми силовых приёмах и двух заблокированных бросках. Шайбы Светлакова в матчах с «Сочи» и «Витязем» стали победными.

Лучшим новичком во второй раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Степан Никулин («Локомотив»), набравший шесть (1+5) очков в трёх матчах недели при показателе полезности «+3», одном силовом приёме и одном заблокированном броске. Шайба Никулина в матче с «Авангардом» стала победной для его команды.

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