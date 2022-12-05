Разин: лучший ответ тренера критикам — это результат игры его команды
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о конфликте между главным тренером «Авангарда» Михаилом Кравецем и экспертом Владимиром Плющевым. Ранее у самого Разина случилась перепалка с другим экспертом — Леонидом Вайсфельдом.
Напомним, комментируя игру «Авангарда», Плющев заявил, что омичи играют «примитивно». В ответ Кравец предложил Плющеву и другим экспертам-критикам самим подняться «к рулю» или вспомнить, как «сами работали раньше».
«Историю с Кравецем и Плющевым комментировать не буду. Всем, кому надо, я уже ответил, поэтому вступать сейчас в такую полемику мне не нужно. Могу лишь сказать, что лучший ответ тренера критикам – это результат игры его команды», — сказал Разин в интервью BetOn mobile.
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