Игроки и тренеры «Амура» поздравили в раздевалке Аликина с рекордом по «сухарям» за клуб

В первом матче понедельника, 5 декабря, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Амур» нанёс гостевое поражение «Адмиралу» (2:0).



Голкипер хабаровчан Евгений Аликин провёл свой третий «сухой» матч в этом сезоне и стал рекордсменом «Амура» по числу шат-аутов за клуб в КХЛ. Это его 16-й «сухарь» в свитере дальневосточной команды. У предыдущего рекордсмена «Амура» Юхи Метсолы до сегодняшнего дня было 15 матчей без пропущенных шайб в КХЛ за коллектив с Дальнего Востока.

На официальном YouTube-канале «Амура» появилось видео из раздевалки после победы во Владивостоке, на котором игроки и тренеры хабаровчан поздравляют Аликина с этим достижением.

Евгений Аликин выступает за хабаровский «Амур» с 2015 года. Он никогда не играл за другие клубы КХЛ.