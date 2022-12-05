Игроки и тренеры «Амура» поздравили в раздевалке Аликина с рекордом по «сухарям» за клуб
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В первом матче понедельника, 5 декабря, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Амур» нанёс гостевое поражение «Адмиралу» (2:0).
Голкипер хабаровчан Евгений Аликин провёл свой третий «сухой» матч в этом сезоне и стал рекордсменом «Амура» по числу шат-аутов за клуб в КХЛ. Это его 16-й «сухарь» в свитере дальневосточной команды. У предыдущего рекордсмена «Амура» Юхи Метсолы до сегодняшнего дня было 15 матчей без пропущенных шайб в КХЛ за коллектив с Дальнего Востока.
На официальном YouTube-канале «Амура» появилось видео из раздевалки после победы во Владивостоке, на котором игроки и тренеры хабаровчан поздравляют Аликина с этим достижением.
Евгений Аликин выступает за хабаровский «Амур» с 2015 года. Он никогда не играл за другие клубы КХЛ.
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