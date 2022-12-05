Защитник СКА Зоркин дисквалифицирован на одну игру за драку в матче с «Куньлунем»

Защитник СКА Никита Зоркин дисквалифицирован на одну игру за драку в матче с «Куньлунем» (4:3 Б), сообщает сайт КХЛ.
«В соответствии с п. 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник СКА Никита Зоркин пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в сообщении на сайте лиги.
Напомним, в своём первом матче за армейцев в конце первого периода Никита подрался с игроком обороны «Куньлуня» Райаном Спроулом.
Следующий матч СКА сыграет с московским «Динамо» в гостях 6 декабря.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 5 декабря 2022
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