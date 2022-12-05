Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил работу главного тренера «Сочи» Сергея Светлова и рассказал про молодых хоккеистов клуба.

«Посмотрите, как за один месяц в КХЛ выросли Плешков или Уткин — и во многом из-за того, что «Сочи» дал им шанс сыграть на кахаэловском уровне. В пятницу они вышли на минское «Динамо», в субботу блеснули на Кубке Вызова, а вчера вернулись на игру с ЦСКА. Бесценный кахаэловский опыт!



Кстати, зная главного тренера «Сочи» Сергея Светлова, который во всех своих клубах был не временщиком, а доверял молодёжи и работал на будущее, не удивлен, что молодёжь «леопардов» так прогрессирует. Особенно на фоне более именитых юниоров из других клубов, которые в КХЛ не получают шансов и из-за этого медленнее растут. Так что у «Сочи» есть перспектива.

Вчера в матче с ЦСКА «Сочи» продлил серию поражений? Следил за этим матчем, южане два периода ни в чём не уступали чемпиону. Ещё перед стартом сезона говорил о том, что к тем клубам, которые делают ставку на молодёжь, у меня особое, бережное отношение. У Светлова после недавних обменов Попугаева и Зоркина — почти половина команды из МХЛ, но, может быть, для российского хоккея такой клуб не менее полезен, чем, например, лидер Востока «Автомобилист», где масса легионеров и натурализованных игроков.



Поэтому на месте руководителей МХЛ я бы хорошо подумал и со штрафами не горячился. Наоборот, выпишите премии тем тренерам КХЛ, которые не забывают о вашей лиге. Не пилите сук, на котором сидите!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

После поражения от ЦСКА «Сочи» остался на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции.