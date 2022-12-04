Олимпийский чемпион вошёл в тренерский штаб «Сочи»

Олимпийский чемпион, чемпион мира и неоднократный чемпион страны Сергей Петренко вошёл в тренерский штаб ХК «Сочи», сообщает телеграм-канал южан.

Специалист прилетел на Черноморское побережье и уже принимает участие в тренировочном процессе. В качестве тренера Петренко работал в системе московского «Динамо» в командах МХЛ и ВХЛ.

54-летний специалист является чемпионом Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле и чемпионом мира 1993 года в Германии. Петренко также является чемпионом России 1993 в составе московского «Динамо».

«Сочи» набрал 16 очков после 35 матчей и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч южане проведут сегодня, 4 декабря с ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск.