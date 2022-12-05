Главный тренер «Питтсбурга» назвал причину отсутствия Малкина и Кросби на тренировке

Главный тренер «Питтсбург Пинвинз» Майк Салливан рассказал, что форварды Евгений Малкин и Сидни Кросби отсутствовали на тренировке из-за болезни, сообщает Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

«Надеюсь, завтра они будут чувствовать себя лучше. Мы подумали, что лучше держать их подальше от льда. Посмотрим, что будет завтра утром», — заявил Салливан.

Место российского форварда в звене занял Теодор Блюгерс.

В текущем сезоне Малкин за 25 сыгранных матчей набрал забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.

В следующем матче «Питтсбург» в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги сыграет с дома с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 7 декабря (3:00 мск).