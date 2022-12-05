«Северсталь» отыгралась с 1:3 в матче с минским «Динамо» и прервала серию поражений

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) одержали гости.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Иван Подшивалов с передачи Даниила Вовченко. Через 10 минут счёт сравнял Райан Спунер с передач Сергея Сапего и Игоря Мартынова.
В начале второго периода вывел хозяев вперёд Владимир Алистров с передач Сергея Сапего и Виталия Пинчука. Спустя четыре минуты счёт 3:1 сделал Шон Лалонд с передач Артёма Демкова и Павла Варфоломеева. На 13-й минуте второго периода сократил отставание в счёте Александр Суворов с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса. Ещё через четыре минуты восстановил равенство в счёте Павел Денисов с передач Игоря Гераськина и Никиты Гуслистова.
На 15-й минуте третьего периода вывел «Северсталь» вперёд Кирилл Пилипенко с передачи Руслана Абросимова.
Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома со СКА. «Северсталь» сыграет в гостях с «Торпедо».
- 5 декабря 2022
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