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Динамо Мн — Северсталь. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Северсталь» отыгралась с 1:3 в матче с минским «Динамо» и прервала серию поражений

«Северсталь» отыгралась с 1:3 в матче с минским «Динамо» и прервала серию поражений
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Иван Подшивалов с передачи Даниила Вовченко. Через 10 минут счёт сравнял Райан Спунер с передач Сергея Сапего и Игоря Мартынова.

В начале второго периода вывел хозяев вперёд Владимир Алистров с передач Сергея Сапего и Виталия Пинчука. Спустя четыре минуты счёт 3:1 сделал Шон Лалонд с передач Артёма Демкова и Павла Варфоломеева. На 13-й минуте второго периода сократил отставание в счёте Александр Суворов с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса. Ещё через четыре минуты восстановил равенство в счёте Павел Денисов с передач Игоря Гераськина и Никиты Гуслистова.

На 15-й минуте третьего периода вывел «Северсталь» вперёд Кирилл Пилипенко с передачи Руслана Абросимова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2022, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Подшивалов (Вовченко) – 02:19 (5x5)   1:1 Спунер (Сапего, Мартынов) – 12:10 (5x5)   2:1 Алистров (Сапего, Пинчук) – 21:28 (5x5)   3:1 Лалонд (Демков, Варфоломеев) – 25:37 (5x5)   3:2 Суворов (Гераськин, Пресс) – 32:20 (5x5)   3:3 Денисов (Гераськин, Гуслистов) – 36:18 (5x5)   3:4 Пилипенко (Абросимов) – 54:00 (5x5)

Следующий матч минское «Динамо» проведёт дома со СКА. «Северсталь» сыграет в гостях с «Торпедо».

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