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«46,2% очков в 26 матчах — это вырытая яма». The Athletic — об игре «Вашингтона»

«46,2% очков в 26 матчах — это вырытая яма». The Athletic — об игре «Вашингтона»
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Североамериканский журналист Пьер Лебрюн в статье на The Athletic оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.

«В недавнем интервью генерального менеджера «столичных» Брайана Маклеллана прослеживалось явное чувство безотлагательности относительно положения клуба в турнирной таблице. «Мы должны быть обеспокоены», — сказал тогда Маклеллан о том, что его команда закапывает себя в турнирной таблице.

«Кэпс» с самого начала страдали от серьёзных травм, так что этот сезон станет испытанием для клуба.

В середине октября генеральный менеджер особенно говорил о травмах Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона. Уилсон, надеюсь, вернётся в конце этого месяца. Бекстрём? Всё ещё неясно.

Суть в том, что «Вашингтон» не удержался в турнирной таблице, как надеялся Маклеллан в октябре. 46,2% очков в 26 матчах — это действительно вырытая яма», — говорится в статье.

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