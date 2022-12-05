«46,2% очков в 26 матчах — это вырытая яма». The Athletic — об игре «Вашингтона»

Североамериканский журналист Пьер Лебрюн в статье на The Athletic оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.
«В недавнем интервью генерального менеджера «столичных» Брайана Маклеллана прослеживалось явное чувство безотлагательности относительно положения клуба в турнирной таблице. «Мы должны быть обеспокоены», — сказал тогда Маклеллан о том, что его команда закапывает себя в турнирной таблице.
«Кэпс» с самого начала страдали от серьёзных травм, так что этот сезон станет испытанием для клуба.
В середине октября генеральный менеджер особенно говорил о травмах Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона. Уилсон, надеюсь, вернётся в конце этого месяца. Бекстрём? Всё ещё неясно.
Суть в том, что «Вашингтон» не удержался в турнирной таблице, как надеялся Маклеллан в октябре. 46,2% очков в 26 матчах — это действительно вырытая яма», — говорится в статье.
- 5 декабря 2022
-
23:02
-
22:43
-
22:30
-
22:22
-
22:14
-
22:09
-
21:47
-
21:35
-
21:23
-
21:00
-
20:40
-
20:11
-
19:55
-
19:04
-
18:50
-
18:37
-
18:23
-
18:12
-
17:46
-
17:34
-
17:22
-
17:07
-
16:37
-
16:28
-
16:02
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
14:41
-
14:26
-
14:14
-
14:01
-
13:33
-
13:17
-
12:57