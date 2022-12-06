«Вашингтон» поместил ключевого защитника в список травмированных

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари был помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Спортсмен травмировал верхнюю часть тела, сроки восстановления пока не сообщаются.



В нынешнем сезоне Фезервари принял участие в 26 встречах Национальной хоккейной лиги, набрав в них 4 (2+2) очка и заработав 10 штрафных минут.



Фехервари стал уже восьмым игроком, помещённым «Вашингтоном» в список травмированных. Ранее травмы получили Дмитрий Орлов, Дарси Кемпер, Том Уилсон, Никлас Бэкстрём, Карл Хагелин, Бек Маленстин и Коннор Браун.



Напомним, сегодня «Вашингтон Кэпиталз» на выезде сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

«Вашингтон» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.