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Овечкин ускорился за Макдэвидом через всю площадку и помешал тому забить гол

Овечкин ускорился за Макдэвидом через всю площадку и помешал тому забить гол
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В начале второго периода при счёте 1:0 в пользу «нефтяников» российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ускорился через всю площадку и помешал форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду забросить шайбу при выходе «два в одного».

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«Столичные» после победы занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея 26 очков после 27 матчей. Следующую игру «Вашингтон» проведёт дома с «Сиэтл Кракен» в ночь на 10 декабря (3:00 мск).

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