Нападающий ЦСКА Полтапов: мы играем за клуб с великой историей, мы не должны проигрывать

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал об ответственности за результат и об игре с партнёрами.

«Был ли груз ответственности за два прошлых поражения? Можно сказать, что груз был, ведь мы играем за клуб с великой историей. Мы не должны проигрывать. Да, бывают неудачные дни и моменты, но проигрывать серию матчей никому не хочется.

В каком состоянии сейчас команда, учитывая кадровые потери? Много молодых ребят, которые узнают систему игры, но у нас хорошая линия развития в клубе, поэтому нет каких-то проблем. Конечно, не хватает ребят, которые играют на лидерских позициях, поэтому приходится другим игрокам вставать на их место.

Есть ли ощущение дополнительной ответственности за результаты? Эта ответственность как была, так и остаётся. Нужно каждый раз доказывать, что ты не просто так оказался среди мастеров, которые собраны у нас в команде.

Игра с «Торпедо»? Думаю, матч будет таким же тяжёлым, как и в Нижнем, несмотря на счёт. Конечно, хочется уйти на паузу с ещё одной победой, поэтому настрой самый серьёзный», — цитирует Полтапова сайт ЦСКА.

Полтапов в текущем сезоне сыграл за армейцев 35 матчей, в которых набрал шесть (5+1) очков.