«А что скамейка умирает, алё?» Мартемьянов провёл матч с «Торпедо» с микрофоном
Поделиться
«Сибирь» на своём YouTube-канале опубликовала видео с комментариями главного тренера клуба Андрея Мартемьянова во время матча регулярного сезона с «Торпедо» (3:2 ОТ).
Из видео можно узнать, что Мартемьянов говорил про три удаления подряд своих подопечных и как он реагировал на забитые и пропущенные шайбы.
Новосибирский клуб после победы над нижегородцами набрал 51 очко. В 40 сыгранных матчах «Сибирь» одержала 24 победы и потерпела 16 поражений. Лучшим бомбардиром команды является Тэйлор Бек, который набрал 37 (12+25) очков.
В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сибиряки сыграют с челябинским «Трактором». Встреча начнётся сегодня, 6 декабря, в 15:30 мск.
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
14:42
-
14:25
-
13:32
-
13:19
-
13:14
-
13:01
-
12:16
-
12:09
-
11:42
-
11:28
-
11:19
-
11:06
-
11:02
-
10:52
-
10:32
-
10:16
-
10:04
-
09:52
-
09:44
-
09:31
-
09:27
-
09:20
-
09:12
-
08:51
-
08:32
-
08:22
-
08:07
-
07:59
-
07:07
-
06:41
-
06:08
-
05:47
-
05:35
-
04:42
-
04:23
Партнерский контент