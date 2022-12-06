«А что скамейка умирает, алё?» Мартемьянов провёл матч с «Торпедо» с микрофоном

«Сибирь» на своём YouTube-канале опубликовала видео с комментариями главного тренера клуба Андрея Мартемьянова во время матча регулярного сезона с «Торпедо» (3:2 ОТ).

Из видео можно узнать, что Мартемьянов говорил про три удаления подряд своих подопечных и как он реагировал на забитые и пропущенные шайбы.

Новосибирский клуб после победы над нижегородцами набрал 51 очко. В 40 сыгранных матчах «Сибирь» одержала 24 победы и потерпела 16 поражений. Лучшим бомбардиром команды является Тэйлор Бек, который набрал 37 (12+25) очков.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сибиряки сыграют с челябинским «Трактором». Встреча начнётся сегодня, 6 декабря, в 15:30 мск.