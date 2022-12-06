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«Авангард» уступил дома «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

«Авангард» уступил дома «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ
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В Омске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (1:3).

В составе победителей шайбами отметились Алексей Пустозёров, Григорий Панин и Александр Хмелевски, поразивший пустые ворота в концовке матча. Единственный гол омичей на счету Семёна Чистякова.

«Салават Юлаев» набирает 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» остаётся с 45 очками на шестой строчке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пустозёров (Башкиров, Алалыкин) – 01:03 (5x5)   1:1 Чистяков (Грицюк, Толчинский) – 03:11 (5x4)   1:2 Панин (Шмелёв, Сучков) – 17:19 (5x5)   1:3 Хмелевски (Кулёмин, Бирюков) – 59:24 (en)
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