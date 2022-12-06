«Авангард» уступил дома «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

В Омске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (1:3).

В составе победителей шайбами отметились Алексей Пустозёров, Григорий Панин и Александр Хмелевски, поразивший пустые ворота в концовке матча. Единственный гол омичей на счету Семёна Чистякова.

«Салават Юлаев» набирает 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» остаётся с 45 очками на шестой строчке.