«Часть команды сегодня была не готова к матчу». Мартемьянов — о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ с «Трактором» (2:4).

«Соперник сегодня вышел выгрызать победу. К сожалению, у нас часть команды сегодня была не готова к матчу. Сложилось впечатление, что мы продолжали всё ещё игру с предыдущим соперником. Было очень мало выигранной борьбы, на пятак абсолютно не лезли и свой пятак проиграли. Будем делать выводы, делать возможные перестановки в составе. Результатом и качеством игры я не удовлетворён.



После первого гола «Трактора» посыпалась «Сибирь»? У нас ничего не посыпалось. Если б посыпалось, было бы 0:10, наверное. Пропустили первый гол — и на старуху бывает проруха. Ничего страшного в этом нет, времени ещё было предостаточно. В современном хоккее надо проявлять своё мастерство, помноженное на характер. Тогда будет результат. Когда ты хочешь играть на одном мастерстве — у тебя этого не получится никогда. Сегодня мы столкнулись с приличным, хорошим движением. Прессинговали здорово. Из-под прессинга мы очень сложно выходили, защитники передерживали шайбу: крайне долго её держали, кормили нападающих, всё выцеливали какие-то пасы Фетисова. Прежде всего проиграли в заряженности на игру. Сейчас серьёзный разговор состоялся после матча.



Не задаются игры с Челябинском? У «Трактора» тоже с нами не задаётся. Борьба в одну шайбу. Если б сегодня в пустые не забили, так, может быть, и закончилось бы: в одну шайбу. Благодарен части команды, что проявляли характер и лезли до конца. Но когда половина у тебя едет пассажиров — сложно выиграть такие матчи.



Короткову стоит отдохнуть? Ему надо в себе поковыряться. Я его игрой недоволен. В Казани сыграл неплохо, а эти матчи пока не вижу вообще.



Возвращение Основина? Физически неплохо выглядит, поддерживал форму. Видно, пока игру не совсем чувствует. Пару-тройку матчей надо, чтобы войти в ритм. А физическое состояние нормальное.



Не рано ли сняли вратаря в концовке? А если бы забили, что бы вы сказали? Это моё решение, я беру за пропущенные голы ответственность на себя. Нужно было матч сломать. Думаю, если бы сравняли счёт, могли бы выиграть этот матч», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.