Козлов — о выходе из серии поражений: парни крепнут психологически и становятся матёрее

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов уверен, что недавняя серия поражений была обусловлена по большей части психологическими проблемами.

«Есть ли для меня разница, в три легионера играть или в пять? Какая у меня есть команда, я с той и работаю. Сейчас я верю в каждого из парней. Что три, что пять – как будет, так будет.

Как команда пережила неудачную серию? Вы знаете, у нас было много травмированных ключевых игроков. Сейчас роль в большинстве берут те ребята, которые не были в этой роли. Психологически давит на ребят, когда мы проигрываем – особенно дома. Тем более были матчи, где мы играли хорошо – просто маленькие нюансы сделали разницу. Я видел, как команда, как молодые парни проходили через это, и я вижу много позитива. Я вижу, что парни крепнут психологически и становятся матёрее», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.