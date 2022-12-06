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«Есть возможность выдохнуть». Капитан «Салавата» — о победе в матче с «Авангардом»

«Есть возможность выдохнуть». Капитан «Салавата» — о победе в матче с «Авангардом»
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал успех команды в матче с «Авангардом» (3:1).

«Никакую победу нельзя назвать идеальной, всегда есть какие-то ошибки, хорошие и плохие действия. Это результат командной работы и тренерского штаба. Перед игрой мы разбирали «Авангард», нам показывали, как команда закатывается, и потом по ходу матча корректировки вносились.

Наверное, самое обидное поражение – это в прошлом матче. Вели всю игру 1:0, а в конце удалений нахватали и пропустили два гола, отдали сопернику два очка. Это немного подорвало эмоции в команде, но сегодня ребята вышли с хорошим настроем и забрали этот матч. Есть возможность выдохнуть», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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