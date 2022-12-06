Толчинский: «Салават» всегда выстраивается на синей линии. Очень тяжело проходить

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
«Очень тяжело было пройти оборону «Салавата». Они всегда выстраиваются на синей линии. Надо просто вбрасывать поглубже, и дальше уже позиционная игра обычно получается. До ошибки или до реализации большинства. Надо было забивать моменты, и очень жалко, что в самом начале пропустили. Пытались побольше бросать, мы их перебросали, но, наверное, да, надо было активнее на ворота лезть.
Можно ли сравнить построение обороны «Салаватом» с игрой в защите «Спартака»? Да, ещё «Трактор» так действует, откатывается постоянно. Просто тогда забили свои моменты, а сейчас шайба не зашла. Бывает, ничего страшного», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 6 декабря 2022
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