«Подраться очень сильно хотелось». Панин — о стычке с защитником «Авангарда» Беловым
Поделиться
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о стычке с защитником «Авангарда» Антоном Беловым в сегодняшнем матче чемпионата КХЛ, который прошёл в Омске и завершился победой уфимского клуба 3:1.
«Я стараюсь не смотреть в статистику, в таблицу. Иногда заглядываю, конечно, но какого-то акцента не делаю. Для меня самое важное – на каждую игру выходить и настраиваться на победу.
Ничего такого не произошло в конце матча с Антоном Беловым, это эмоции. Я ему на рукопожатии так и сказал. Но в самом моменте, конечно, подраться очень сильно хотелось», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Салават Юлаев» набирает 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
21:13
-
20:50
-
20:44
-
20:33
-
20:26
-
20:18
-
20:11
-
20:10
-
19:57
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
19:07
-
18:56
-
18:27
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:03
-
16:48
-
16:40
-
16:22
-
16:18
-
15:53
-
15:46
-
14:42
-
14:25
-
13:32
-
13:19
-
13:14
-
13:01
-
12:16
-
12:09
-
11:42
-
11:28
Партнерский контент