«Подраться очень сильно хотелось». Панин — о стычке с защитником «Авангарда» Беловым

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о стычке с защитником «Авангарда» Антоном Беловым в сегодняшнем матче чемпионата КХЛ, который прошёл в Омске и завершился победой уфимского клуба 3:1.

«Я стараюсь не смотреть в статистику, в таблицу. Иногда заглядываю, конечно, но какого-то акцента не делаю. Для меня самое важное – на каждую игру выходить и настраиваться на победу.



Ничего такого не произошло в конце матча с Антоном Беловым, это эмоции. Я ему на рукопожатии так и сказал. Но в самом моменте, конечно, подраться очень сильно хотелось», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Салават Юлаев» набирает 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.