Р. Ротенберг: очень важно, что система СКА работает. Сожалею, что Дыняк в «Ак Барсе»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1 ОТ).

«Замечательная атмосфера, полные трибуны, хорошая боевая игра уровня плей-офф. Соперник создал нам много сложностей, это системная, организованная команда, которая здорово играет в обороне. Мы это прекрасно понимали, серьёзно готовились. В первом периоде допустили ошибку в большинстве – обязательно это разберём. Второй период добавили, не забили хорошие моменты, в третьем периоде в первой смене забили. Ребята молодцы, выполнили установку на период, в овертайме уже дожали соперника. Ребята молодцы. Лёгких игр не бывает, и сегодня очень сильный соперник. Нам пришлось преодолеть эти сложности. Важная победа, даст нам эмоции на игру с минским «Динамо».

Почему два матча подряд не забрасываем в первом периоде? Соперник здорово играет в обороне, где-то ищем лишнюю передачу, чего соперник и ждёт от нас. Нужно убирать лишний пас, больше бросков, лезть на пятак, выигрывать борьбу. Играем теми, кто есть. Многие ребята из Вышки, молодцы, выполняют установку. Наши воспитанники, многие – питерские ребята. Для них это гордость играть за СКА, это видно по самоотдаче. Нам очень важно, что наша система работает. У нас сегодня много игроков из «СКА-Нева», также много наших воспитанников в других командах. Мы за ними следим. Сожалеем, что Дыняк играет за «Ак Барс», он наш воспитанник. Рашевский – тоже наш воспитанник, Волков. Эти ребята в своё время приняли решение перейти в другую систему, но мы за ними следим. И наших воспитанников готовим. Свои ребята всегда играют с полной самоотдачей и делают всё возможное ради победы. В КХЛ они играют выше головы, это дорогого стоит, значит, у нас огромный потенциал, мы очень этим гордимся.

Физическая форма? Вы же видите, мы, слава богу, добавляем. И в скорости, и в энергии добавили в третьем периоде, здорово сыграл вратарь соперника, наш питерский воспитанник Волков. Если команда добавляет в третьем периоде, значит, команда хорошо готова физически и морально», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.