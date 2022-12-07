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Агент Рида Буше подтвердил договорённость хоккеиста с «Авангардом» о продлении контракта

Агент Рида Буше подтвердил договорённость хоккеиста с «Авангардом» о продлении контракта
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Алёша Пилко, агент американского нападающего «Авангарда» Рида Буше подтвердил, что его клиент договорился о продлении контракта с омским клубом на один год. Об этом Пилко сообщил в своих социальных сетях.

Напомним, ранее председатель Совета директоров клуба Александр Крылов в прямом эфире Студии 55 Live в официальном телеграм-канале «ястребов» сообщил, что Буше продлит контракт с клубом ещё на один год.

В текущем регулярном сезоне КХЛ американский форвард набрал 36 (22+14) очков в 36 матчах за омский клуб. Буше является первым легионером из США, выигравшим Кубок Гагарина (в 2021 году в составе «Авангарда»).

Напомним, Буше выступает в КХЛ с сезона-2020/2021. Рид дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе омского «Авангарда», однако в сезоне-2021/2022 он перебрался в «Локомотив». Ярославский клуб расторг с ним контракт в феврале 2022 года, после чего Буше вернулся в состав омичей.

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