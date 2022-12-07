Щитов: не вижу в работе Третьяка ничего хорошего для развития хоккея, всё становится хуже

Хоккейный эксперт и экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов негативно оценил сокращение лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона до трёх человек.

«Пять легионеров – это было оптимальное количество, и я не вижу смысла сокращать лимит. Качественных иностранцев сейчас могут позволить себе только несколько клубов. Почти никто из легионеров не едет в КХЛ, поэтому зачем ещё ужесточать? Лично я против такого решения. И так одна молодёжь играет, а хоккей у нас становится неинтересным, незрелищным. Уровень опустился, и сейчас станет ещё ниже. Было бы лучше, если КХЛ была независимой от ФХР, потому что федерация проталкивает такие решения. Не вижу в работе, идеях и начинаниях Владислава Третьяка абсолютно ничего хорошего для развития хоккея. Всё идёт только на ухудшение.

Места легионеров займут наши талантливые игроки? Посмотрите на ХК «Сочи» – молодая команда. Играет на уровне ВХЛ, и то не топ-клубов. И так уже всё омолодили, а мастерства у игроков нет. До этого ещё Третьяк сократил количество возрастных хоккеистов, сделав первый шаг к убийству хоккея. С нового сезона будут вводить дополнительных лимитчиков, чтобы по блату ещё играли. Так что будем деградировать со временем. То, что Третьяк говорит, – это для простых обывателей, которые с хоккеем знакомы понаслышке», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, вчера Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года с пяти до трёх человек. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк неоднократно заявлял, что сокращение лимита на иностранных хоккеистов поможет развитию отечественных хоккеистов КХЛ.