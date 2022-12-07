Борис Миронов предложил проводить Кубок Первого канала в двух городах

Бывший защитник сборной России Борис Миронов, побеждавший в своей карьере на московском декабрьском турнире (тогда он назывался «Приз Известий»), считает, что Кубок Первого канала очень важное соревнование в карьере каждого хоккеиста и это отличный способ проявить себя.
«В своё время мне довелось поучаствовать в декабрьском турнире в составе олимпийской сборной. Помню, как волновался. Меня, совсем молодого, двадцатилетнего парня пригласили пусть и не в первую, но в олимпийскую сборную. Турнир тогда проводился в двух городах – в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Учитывая, что сейчас к хоккею в нашей стране огромный интерес, думаю, через какое-то время можно было бы продолжить практику проведения турнира в двух городах. Сейчас от Москвы до города на Неве можно добраться всего за четыре часа на поезде. Что же касается предстоящего турнира в Москве, думаю, он пройдёт как обычно в праздничной предновогодней обстановке. С кем бы ни играла сборная России, всё равно нас ждут аншлаги на трибунах и праздничная атмосфера», — сказал Миронов в интервью «Чемпионату».
Кубок Первого канала пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 18 декабря. Матчи сборной России пройдут 17 и 18 декабря.
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