Ерёменко: сейчас такое поколение хоккеистов – чуть-чуть больно, сразу уходят в сторону

Бывший вратарь сборной России и клубов КХЛ Александр Ерёменко рассказал, что не жалеет о завершении игровой карьеры и назвал особенность некоторых хоккеистов современного поколения, с которой он не смог смириться.

«Правильно сделал, что завершил карьеру? Да, я сделал правильный выбор, закончил осознано. Я к этому готовился, к этому шёл, так как на протяжении многих лет занимался одним и тем же, было нужно что-то другое. Я каждый день «выжимал» из себя, чтобы держать планку. На самом деле я мог продолжать играть. Даже если уступал бы более молодым в «физике», компенсировал бы это мышлением, опытом. Но мне тяжеловато понимать молодых ребят – поколение с чуть-чуть другими амбициями и задачами. Со многими вещами я не хотел мириться.

Например, плей-офф. В это время нужно «доставать» из себя последнее, не обращать внимания на физическую усталость, на болевые ощущения, на травмы. На второй план уходят и личные амбиции, набранные очки. Цель может быть только одна – победа команды. Для её достижения нужно сделать всё. Увы, некоторые ставят себя выше команды. Стало больно: «Я не могу выходить на лёд». Но травмы и синяки можно лечить и в процессе игры. Однако сейчас, к сожалению, наверное, такое поколение – чуть-чуть больно, сразу уходят в сторону. Не знаю, может быть, пока ребята этого не понимают в силу молодого возраста. А пройдут годы и будут говорить: «Какой же я был дурак».

Доволен ли как сложилась карьера? Да. Случались, скажем так, провалы, но так и должно быть. Если всё идёт гладко, ты расслабляешься и в один прекрасный момент можешь упасть так, что потом будет тяжело подняться», — цитирует Ерёменко официальный сайт КХЛ.

Ерёменко является шестикратным чемпионом России, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Дважды признавался лучшим вратарём КХЛ в 2012 и 2013 годах. Двукратный обладатель приза самому ценному игроку плей-офф в 2012 и 2013 годах в составе московского «Динамо». Завершил игровую карьеру в возрасте 41 года в марте 2022 года.