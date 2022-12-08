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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 99 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 99 голов
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский форвард Александр Овечкин оформил дубль в этом поединке. На два гола ему понадобилось полторы минуты. Стоит отметить, что россиянину удалось оформить дубль за последние полторы минуты игры, поразив пустые ворота соперников. Теперь у 37-летнего нападающего 15 голов в сезоне и 795 голов за карьеру в НХЛ.

Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 99 шайб. На счету канадца 894 гола.

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