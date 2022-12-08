Александр Овечкин попал в перекладину, бросая с колена с пятачка

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль в этой встрече. На два гола ему понадобилось полторы минуты.
Но в этом матче у форварда из России не всё так просто получалось. В одном из эпизодов игры он попал в перекладину, бросая с колена с пятачка.
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Примечательно, что ему удалось оформить дубль за последние полторы минуты игры, поразив пустые ворота соперников.
Первую шайбу он забросил после передач Энтони Манты и Джона Карлсона. А перед вторым голом пасы ему отдали Конор Шири и российский форвард Евгений Кузнецов.
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