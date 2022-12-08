Костин подрался с тафгаем «Аризоны» Кассианом на последней минуте матча

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:2.

На последней минуте матча драку провели российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин и тафгай «Аризоны» Зак Кассиан. Россиянин ответил на грубость и провокацию со стороны оппонента, который за мгновения до драки несколько раз толкнул Костина в спину. Бой получился скоротечным, по итогам которого россиянин завалил оппонента на лёд. Оба хоккеиста получили по пять минут за драку, а Кассиан вдобавок заработал две штрафные минуты и десятиминутную дисциплинарку. Отметим, что ранее Кассиан на протяжении нескольких сезонов защищал цвета «Эдмонтона». В интервью в раздевалке после матча на кулаках Костина были видны яркие ссадины.

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Фото: скриншот интервью Костина пресс-службе «Эдмонтона»

Отметим, что благодаря этой потасовке Костин оформил в матче хет-трик Горди Хоу — забросил шайбу, отдал результативную передачу и заработал пятиминутный штраф за драку.