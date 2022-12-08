«Эдмонтон» разгромил «Аризону» на своей площадке. Костин оформил хет-трик Горди Хоу

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:2.

Двумя голами и двумя результативными передачами отметился капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Ещё два (1+1) очка на счету Леона Драйзайтля. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин оформил хет-трик имени Горди Хоу. Россиянин забросил шайбу, отдал результативную передачу и на последней минуте матча подрался с тафгаем гостей Заком Кассианом, ответив на грубость со стороны соперника.

«Аризона» потерпела шестое поражение подряд. «Эдмонтон» в следующем матче примет на своём льду «Миннесоту Уайлд». Матч состоится 10 декабря в 05:00 по мск.