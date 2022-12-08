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«Эдмонтон» разгромил «Аризону» на своей площадке. Костин оформил хет-трик Горди Хоу

«Эдмонтон» разгромил «Аризону» на своей площадке. Костин оформил хет-трик Горди Хоу
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:2.

Двумя голами и двумя результативными передачами отметился капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Ещё два (1+1) очка на счету Леона Драйзайтля. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин оформил хет-трик имени Горди Хоу. Россиянин забросил шайбу, отдал результативную передачу и на последней минуте матча подрался с тафгаем гостей Заком Кассианом, ответив на грубость со стороны соперника.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2022, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бэрри, Макдэвид) – 04:37 (5x4)   2:0 Райан (Костин, Броберг) – 16:41 (5x5)   3:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 28:14 (5x4)   3:1 Макбэйн (Фишер) – 33:43 (5x5)   4:1 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото) – 34:06 (5x5)   5:1 Кулак (Ямамото, Холлоуэй) – 38:39 (5x5)   6:1 Костин (Райан) – 43:19 (5x5)   7:1 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 45:08 (5x5)   8:1 Макдэвид (Хайман, Бэрри) – 52:43 (5x5)   8:2 Гостисбер (Фишер, Чикран) – 54:13 (5x5)

«Аризона» потерпела шестое поражение подряд. «Эдмонтон» в следующем матче примет на своём льду «Миннесоту Уайлд». Матч состоится 10 декабря в 05:00 по мск.

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