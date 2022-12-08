«Он толкнул меня в спину и схватил за шею, я сказал окей». Костин — о драке с Кассианом

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин, оформивший хет-трик Горди Хоу в матче с «Аризоной», рассказал о своей драке с тафгаем Заком Кассианом.

«Знал, что гол, передача и драка – это хет-трик Горди Хоу. Какой этому эквивалент в России? Я не знаю, что значит эквивалент. Да, в КХЛ у нас так же называется. Сумасшедшее чувство забить дома, на глазах у наших болельщиков, словами не описать. Я этого ждал. Откуда кровь на руке? Не знаю, не видел, просто дрался. Он толкнул меня в спину и схватил за шею, я сказал окей. Я не ищу драки, а просто стараюсь играть и наслаждаться хоккеем, но если нужно, я не буду избегать боя. Тренер хочет видеть во мне силового нападающего, который доставляет шайбу к воротам, тяжело борется, играет просто и старается помочь своей команде», — цитирует Костина пресс-служба «Эдмонтона».

В текущем сезоне на счету Костина 11 матчей за «Ойлерз», в которых россиянин набрал три очка — забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ 23-летний форвард провёл 57 матчей и набрал 14 (7+7) очков.