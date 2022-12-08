Лишь три хоккеиста набрали больше очков, чем Панарин, с момента появления россиянина в НХЛ
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Всего в лиге на счету россиянина 536 матчей в регулярках НХЛ, в которых форвард набрал 602 (193+409) очка. Лишь трое игроков в лиге с момента появления россиянина в НХЛ (сезон-2015/2016) набрали больше результативных баллов, чем Панарин. Это хоккеисты Коннор Макдэвид (749 очков), Леон Драйзайтль (651 очко) и Патрик Кейн (643 очка).
В текущем сезоне на счету 31-летнего россиянина 33 (6+27) очка в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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