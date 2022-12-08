Макдэвид первым из хоккеистов НХЛ добрался до отметки в 50 очков в текущем сезоне

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 8:2.

Двумя голами и двумя результативными передачами отметился капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Всего на счету канадца в этом сезоне 52 (24+28) очка в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, 25-летний нападающий первым в текущем сезоне добрался до отметки в 50 набранных очков.

Второе место в списке бомбардиров лиги занимает немецкий форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль с 44 (18+26) очками. На третьем месте расположился молодой нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон с 41 (23+18) очком. Лучший из россиян Никита Кучеров с 37 (11+26) очками занимает пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в текущем сезоне.