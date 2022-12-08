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«Мы лажали почти всю игру. Это просто отстойно». Лайне о разгромном поражении от «Баффало»

«Мы лажали почти всю игру. Это просто отстойно». Лайне о разгромном поражении от «Баффало»
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне раскритиковал игру команды в матче с «Баффало» (4:9). Уже к 17-й минуте первого периода хозяева уступали в счёте с разницей в шесть шайб.

«Мы лажали почти всю игру. Это хорошо видно на табло. Они просто игрались с нами на протяжении всего матча. Это просто отстойно», — цитирует форварда журналист Аарон Портцлайн в своей соцсети.

В прошедшем матче нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон забросил пять шайб, четыре из которых пришлись на первый период. «Коламбус» потерпел три поражения подряд и одержал всего лишь одну победу в последних семи матчах. В текущем сезоне Лайне провёл 12 матчей, в которых набрал девять очков — забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

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