Светлов: чем быстрее будет расти молодёжь, тем раньше забудем о лимите на легионеров в КХЛ

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов считает, что в российском хоккее достаточно перспективной молодёжи, которая получит дополнительный шанс проявить себя в связи с ужесточением лимита на легионеров в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Вообще, чем быстрее будет расти российская молодёжь, тем раньше мы забудем о лимите на легионеров. Сегодня, когда, по сути, закрыты границы с хоккейной Европой и лишь немного открыта дверь с Америкой и прежде всего с АХЛ, вопрос по иностранцам, на мой взгляд, не является принципиальным. А с ужесточением лимита ключевой становится работа клубной вертикали КХЛ — ВХЛ — МХЛ, где в нашей системе видим перспективу.
Кстати, посмотрите, у нас в Западной конференции нет ни одного российского клуба, который регулярно играет с пятью иностранцами, у кого-то легионеров — один-два, у кого-то вообще нет. Так в чём смысл спора?» — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.
ХК «Сочи» является одной из самых молодых команд лиги. В текущем сезоне за сочинскую команду в КХЛ дебютировали 10 хоккеистов, что является рекордом лиги. Команда занимает последнее место в общей таблице КХЛ.
- 8 декабря 2022
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