Нападающий «Баффало» Томпсон повторил клубное достижение Могильного

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 9:4.



Нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей. В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 40 (21+19) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Томпсон повторил клубное достижение российского нападающего Александра Могильного в сезоне-1992/1993 по скорости достижения 40 очков за «Баффало». Быстрее 40 очков за «Сэйбрз» набирал лишь Пэт Лафонтейн в сезоне-1991/1992 (24 матча) и в сезоне-1992-1993 (18 матчей).

Напомним, Томпсон минувшим летом подписал новый семилетний контракт с «Баффало», который вступит в силу с сезона-2023/2024. За этот период Томпсон заработает $ 50 млн, в среднем $ 7,14 млн в год. По действующему контракту нападающий зарабатывает $ 1,4 млн.