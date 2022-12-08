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«Сибирь» пропустила три гола за две минуты и заменила вратаря

«Сибирь» пропустила три гола за две минуты и заменила вратаря
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В эти минуты в Новосибирске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу гостей.

В середине второго периода уфимцы трижды отличились в течении двух минут. Шайбами отличились Михаил Науменков, Павел Коледов и Григорий Панин. Отметим, что две шайбы «Салават Юлаев» забросил в большинстве.

После этого, тренерский штаб сибиряков произвёл замену вратаря. Вместо Дениса Костина в игру вступил Антон Красоткин.

Новосибирский клуб с 51 очками после 41 игры находится на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы с 47 очками в активе занимают пятое место в таблице Востока.

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