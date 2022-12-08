«Сибирь» пропустила три гола за две минуты и заменила вратаря
Поделиться
В эти минуты в Новосибирске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местная «Сибирь» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу гостей.
В середине второго периода уфимцы трижды отличились в течении двух минут. Шайбами отличились Михаил Науменков, Павел Коледов и Григорий Панин. Отметим, что две шайбы «Салават Юлаев» забросил в большинстве.
После этого, тренерский штаб сибиряков произвёл замену вратаря. Вместо Дениса Костина в игру вступил Антон Красоткин.
Новосибирский клуб с 51 очками после 41 игры находится на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы с 47 очками в активе занимают пятое место в таблице Востока.
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
17:15
-
16:59
-
16:52
-
16:44
-
16:31
-
16:17
-
16:07
-
15:59
-
15:41
-
15:34
-
15:27
-
15:09
-
14:59
-
14:39
-
14:14
-
14:07
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:19
-
11:44
-
11:27
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
10:56
-
10:36
-
10:18
-
10:05
Партнерский контент